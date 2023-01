Dit is de truc om snel bloemkool te snijden in perfecte roosjes

Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Wat voor een professionele kok gesneden koek is, kan voor een thuiskok of beginnende kok best een klus zijn. Neem bijvoorbeeld het snijden van bloemkool in perfecte roosjes. Hoe doe je dat nou eigenlijk?