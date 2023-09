Dagrecept: Klassieke blote billetjes in het gras

Voor de jongere lezers: blote billetjes en gras slaan op de witte bonen die je met de snijbonen aan het einde voorzichtig met de puree mengt.

Er gaan in dit gerecht gezouten snijbonen, een conserveringsmethode uit vervlogen tijden. Hoewel er niet meer thuis wordt ingelegd, zijn zoute snijbonen wel te koop. Dit recept komt uit het mooie boek Lekker Wads (Uitgeverij Boom) door Lodewijk Dros en Annette van Ruitenberg.

Wees zuinig met het bouillonpoeder als je er speklappen bij geeft. Spoel de snijbonen af in een vergiet en week ze een aantal uren tot één nacht in water. Zet de snijbonen daarna opnieuw onder water en kook ze in ongeveer 20 minuten gaar. Breng in de tussentijd ook de geschilde aardappels met een klein beetje zout aan de kook. Na 20 minuten zijn ook deze gaar. Stamp de aardappels met een stamper fijn.

Voeg melk, nootmuskaat, bouillonpoeder, boter, peper en wat azijn (naar smaak) toe en stamp alles tot een smeuïge puree. Roer ten slotte voorzichtig de uitgelekte bonen en snijbonen door de puree.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g gezouten snijbonen

- 1/2 potje witte bonen

- 1 tl bouillonpoeder

- 1 el boter

- 1 kilo kruimige aardappels

- 2 dl melk

- 1/2 tl nootmuskaat

- versgemalen peper

- azijn, zout