Tuinvraag: Welke planten kunnen goed tegen droogte?

U zoekt beplanting die het op eigen kracht kan doen en niet elke dag hoeft te worden besproeid. Ten eerste is het een goed idee om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vocht uit de bodem kan ontsnappen. Houtsnippers of bijvoorbeeld een schelpenmengsel kan helpen, maar ook een bodembedekker zoals sedum.

Van doogteminnende planten zijn hele lijsten te maken, maar het is beter om ze zelf te herkennen. Deze planten hebben vaak klein blad (hoe groter het blad, des te meer verdamping) dat grijs-, zilver- of blauwachtig is. Die tinten worden veroorzaakt door een waslaagje. Ook hebben ze vaak een lange penwortel in plaats van een oppervlakkig wortelstelsel.

U kunt van een nadeel een voordeel maken en een steppe- of prairietuin aanleggen. De beplanting bestaat hoofdzakelijk uit verschillende (sier)grassoorten, aangevuld met vaste planten als salie, kattenkruid en lavendel. Zo’n tuin is bovendien een rustplaats voor insecten en vlinders en door de dichte begroeiing krijgt onkruid geen kans. Een goed aangelegde steppetuin is in evenwicht en vormt een zelfregulerende plantengemeenschap. Het is een tuin die met rust moet worden gelaten, maar géén wildernis.