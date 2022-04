Tip van Zamarra: zo krijg je een vergeeld jurkje weer stralend wit

Saskia Timmermans: „Het witte Burberry-jurkje van mijn dochter is vergeeld. Hun bekende ruitpatroon zit verwerkt in de spaghettibandjes en aan de zoom. Hoe kan ik dit jurkje ’t best behandelen? Het mag niet warmer dan op 30 graden ook niet worden gebleekt.”

Zamarra: Ik zou het jurkje toch een uur weken in water met oxipoeder en daarna wassen met toevoeging van een schep oxipoeder. Naschrift van Saskia: „Dankjewel! Ik had er een hard hoofd in, maar het jurkje is weer stralend wit en de vlek is eruit!”

