Stinkt een schone wc? Dit kunnen de oorzaken zijn

Ruikt u een sterke urinegeur, ook nadat u het toilet hebt schoongemaakt? Dan zit het probleem mogelijk in de voegen. Deze zijn poreus en kunnen geuren opnemen. Schoonmaken met Biotex of een speciale urinegeurverwijderaar helpt.

Ruikt u de muffe geur van stilstaand water? Sluit dan de watertoevoer naar de spoelbak en spoel deze door. Spuit er wat toiletreiniger in en borstel dit door de spoelbak. Open de watertoevoer weer en spoel door.

Als het toilet lange tijd niet is gebruikt, is het water onderin mogelijk verdampt. Hierdoor kan nare lucht uit het riool opstijgen. De oplossing is simpel: het toilet doortrekken.

Als u rioollucht ruikt in een toilet dat wel regelmatig wordt gebruikt, dan kan dat ook worden veroorzaakt door een verstopte of gebarsten ontluchtingspijp of afvoerbuis, kapotte afdichtingen of een defect waterslot. In dat geval kunt u beter een loodgieter inschakelen.