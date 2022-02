Zo maken ze die sappige rookworst!

De worst mag een werelduitvinding worden genoemd, daterend van zo’n 5000 tot 3000 voor Christus. In het Midden-Oosten zou men op het idee zijn gekomen om restjes vlees met wat zout in een schoongemaakte darm, maag of blaas te stoppen.

De Griekse schrijver Homerus beschreef in zijn beroemde werk Odyssee al over een bepaald soort bloedworst. Het Franse woord saucisse is niet voor niets afgeleid van het Latijnse woord salsicus dat vrij vertaald ’gekruid met zout’ betekent.

In de middeleeuwen ontstonden overal in Europa worsten. In Zuid-Europa werden ze meestal gedroogd, in het koude en nat`te Noord-Europa werd ook gerookt.

De (Gelderse) rookworst werd in de 18e eeuw populair, getuige het kookboek De volmaakte Geldersche keuken-meyd (1756), waarin uitvoerig wordt beschreven hoe je worsten kunt roken en hiertoe de schoorsteen of rookkamer kan gebruiken. Het is geen toeval dat juist Gelderland beroemd werd om het roken, aangezien deze provincie erg vochtig is en over grote hoeveelheden eiken- en beukenhout beschikte.

Maar hoe komt men tot de perfecte, sappige rookworst? Een lekker exemplaar bevat de juiste verhouding varkensvlees en vet. Dat vet bestaat uit buikspek of zogenoemde kinnebakspek, uit de kin/wang van het varken. Het vlees wordt zo fijngemalen dat je geen vleesstructuur meer ziet.

Worstenmaker Dennis Lonis uit Opdam rookt al zeker tien jaar zijn eigen rookworst. „Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Je kunt het zo gek maken als je wilt als het om materiaal gaat. Ik begon ooit met een vleesmolen van dertig euro. Een goede rookworst begint met vlees en vet. Rookworst is niet bedoeld om gezond te zijn. Een magere is minder lekker.”

Cayennepeper

„Worst maken is het probleem niet”, stelt Lonis. „Je kunt alle smaakmakers toevoegen die je lekker vindt. Zo gebruiken wij voor onze rookworsten ook wat cayennepeper, voor wat extra pit. Maar die knak van de varkensdarm is wel lastig om goed te krijgen. Je wilt niet op een stukje darm kauwen en die weer uitspugen. Belangrijk is een darm van goede kwaliteit. Om die lekkere knak te krijgen, rook ik warm en na het garen koel ik de worst meteen in ijskoud water.”

Terug naar het maakproces. Rookworst bestaat dus alleen uit varkensvlees (schouder en wang). Dit wordt samen met ijsgruis, nitrietpekelzout en smaakmakers als witte peper, foelie en mosterd fijngemaakt tot een gladde emulsie.

Lonis: „Nitrietpekelzout wordt toegevoegd om de kleur te behouden, anders krijg je een wat grauwe kleur zoals bij een saucijs. IJsgruis wordt toegevoegd om de temperatuur laag te houden, anders gaat het vet lopen. Bovendien verliezen de worsten tijdens het roken en garen ook weer volume. Hierdoor blijft de rookworst lekker sappig.”

Hiermee worden vervolgens de varkensdarmen gevuld. Daarna worden ze opgehangen, waarna het vlees tot rust komt en de smaken zich goed verdelen. Vervolgens gaan ze de rookkast in en worden ze warm gerookt boven eikenhout- en/of beukenhoutsnippers. Daarna kunnen ze eventueel nog worden gepocheerd in water tot ongeveer 80 graden. Koken is uitgesloten omdat de darm bij die temperatuur breekt.

Het grote verschil met de rookworsten uit de supermarkt is dat die dikwijls bindmiddel zoals rundercollageen bevatten. Ook is van echt roken geen sprake meer, maar wordt rookaroma gebruikt.

Geen zout

De voornaamste reden voor Dennis Lonis om zelf zijn worsten te maken, is dat ze thuis geen zout eten. „We kunnen ze op smaak brengen zoals we willen. Worsten uit de super koop ik niet meer.”

Nu wordt niet van u verwacht dat u zelf met maken begint. Er zijn gelukkig nog slagers die hun rookworsten zelf maken. Zeker in Gelderland is de kans groot dat de rookworsten op ambachtelijke wijze worden gemaakt.

Ik zou zeggen: ga op onderzoek uit en proef het verschil!