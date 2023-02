Zo vaak zou je je tandenborstel moeten vervangen

Wanneer heb jij voor het laatst je borstel vervangen? Als je je dat niet meer kunt herinneren is het hoogstwaarschijnlijk de hoogste tijd!

Het is namelijk erg belangrijk om regelmatig een nieuwe tandenborstel (of een opzetborstel, mocht je elektrisch poetsen) te gebruiken. Doe je dat namelijk niet, dan heb je namelijk kans dat je tanden niet goed gereinigd worden en dat er tandplak achterblijft. Het gevolg daarvan kan dan weer zijn dat bacteriën zich ophopen in de mond.

Om dat te voorkomen zou je je tandenborstel minstens vier keer per jaar moeten vervangen, om de drie maanden. Ben je een ’agressieve’ poetser, dan moet het zelfs vaker. Je kunt aan de borstelharen zien of het tijd is voor een nieuwe borstel. De borstelharen zijn in dat geval versleten en zijn uitgewaaierd of gerafeld.

Overigens is het ook verstandig om je tandenborstel na gebruik aan de lucht te laten drogen, dus niet in een afgesloten bakje of met een kapje op de borstel. Bacteriën zijn namelijk dol op afgesloten vochtige ruimtes.

