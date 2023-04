Woedeaanval in het verkeer? Deze specifieke geur zou uitkomst kunnen bieden

Niet iedereen is misschien dol op autoparfum, maar Britse onderzoekers van de Northumbria Universiteit stellen dat mensen die zich in het verkeer ontzettend boos kunnen, maken er goed aan doen om toch voor een luchtverfrisser te kiezen.

En dan niet zomaar een geur, maar de geur van pepermuntolie. De onderzoekers zeggen namelijk dat die agressief rijgedrag en negatieve emoties zoals stress kunnen verminderen.

Dit stellen zij op basis van een studie die zij hebben gedaan en die zij onlangs hebben gepubliceerd in Human Psychopharmacology: Clinical & Experiment. Voor het onderzoek lieten zij vrijwilligers, allemaal 18 jaar en ouder én in het bezit van een rijbewijs, in een virtual reality-rijsimulator stappen. De proefpersonen werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg autoparfum, de andere groep deed het zonder. Ook kregen ze in de simulator te maken met verschillende verkeerssituaties, elk van een kwartier. De proefpersonen moesten daarbij aangeven wat hun stemming was. Voelden ze zich alert, gestrest, agressief, kalm of gelukkig?

Een geavanceerd programma registreerde ook hoe hun rijgedrag al dan niet veranderde in verschillende situaties. De onderzoekers analyseerden bovendien de verbale vormen van agressie van de proefpersonen.

De proefpersonen in de simulator waarin de geur van pepermuntolie werd verspreid, zouden tijdens het rijden minder negatieve gevoelens (woede, angst en stress). De mensen die werden blootgesteld aan de geur van pepermuntolie zouden gemiddeld namelijk 21,6 keer agressief gedrag vertonen. De anderen iets meer: 25,2 keer. En dus concluderen de onderzoekers: pepermuntolie kan een positief effect hebben op de hersenen.

