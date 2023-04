Recept: zo maak je gevulde eieren à la Holtkamp

Nodig: 12 eieren, 150 gram zachte roomboter, 75 gram slagroom, zout, peper, maggi, 24 ansjovisfilets of 24 garnalen, krulpeterselie

Bereiding: Kook de eieren hard. Laat ze onder de koude kraan schrikken en pel ze. Snijd ze in de lengte doormidden. Snijd aan de onderkant een heel klein stukje af opdat ze niet wiebelen. Haal de dooiers uit de eieren en wrijf ze door een zeef.

Klop de boter zo luchtig mogelijk. Klop de gezeefde dooiers door de boter en giet de room erbij. Blijf kloppen.

Als het mengsel te stevig wordt, even de föhn erop zetten, dan wordt het zachter. Breng op smaak met zout, versgemalen peper en maggi. Spuit met een spuitzak rozetjes van de eiercrème in de halve eieren en garneer ze met de ansjovis of garnaaltjes en peterselie.