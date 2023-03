Mindful zijn zonder je telefoon weg te leggen, het kan

Jean Kim, een Amerikaanse psychiater, vertelt op website Psychology Today hoe je de telefoon en sociale media juist kunt inzetten voor meer mindfulness.

Kim legt uit hoe ze er tijdens de coronapandemie regelmatig opuit trok, gewapend met haar mobiele telefoon. „Met mijn telefoon nam ik foto’s van alle dingen die mij opvielen”, vertelt Kim. „Meestal waren dat dingen in de natuur: bloeiende bloemknoppen, reflecterende zonnestralen op een meer, ganzen die de vleugels uitslaan, een bijzonder wolkendek. Van alles. Niet bijzonder of heel origineel, maar dat was prima. Elke foto die ik nam hielp me op dat moment om gefocust te zijn op de schoonheid van alledaagse dingen, dingen die mij voorheen nooit zo opvielen. Ik begon mijn eigen buurt meer te waarderen.”

Kim deelde de foto’s op sociale media en was verbaasd dat ze er likes mee verzamelde. „Maar ik realiseerde me ook dat andere mensen ook in alledaagse dingen de schoonheid zagen”, vertelt ze. Het motiveerde haar om te experimenteren zoals het fotograferen vanuit andere hoeken. De psychiater vertelt dat ze zelfs na een vervelende gebeurtenis binnen de familie bleef fotograferen. Het hielp haar namelijk om het verdriet te kunnen dragen.

Niet zweverig

Gijs Coppens, GZ-psycholoog en oprichter van OpenUp, vertelde eerder al aan De Telegraaf dat mindfulness niets anders is dan je bewust zijn van jezelf en je omgeving. „Bijvoorbeeld: ik zit, ik adem, ik hoor de ijskast zoemen, ik erger me daaraan. Aandachtig zijn is mindful zijn. Mindfulness helpt je om meer in het moment te leven en minder bezig te zijn met wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst gaat komen.”

Mindfulness klinkt zweverig, maar dat is het volgens Coppens niet. „Een voetballer die volledig aandachtig met de bal en het doel bezig is, is op dat moment mindful. Dat heeft niks te maken met wierook, gongs of rituele gewaden. Mindfulness is voor iedereen.”