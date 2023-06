Last van poepende katten in de tuin? Dit kun je doen

Hiervoor bestaan speciale middeltjes als kant-en-klare sprays of korrels die katten afstoten. Probleem hiermee is dat ze schadelijk kunnen zijn voor andere dieren of planten in de tuin.

Belangrijkste eigenschap van deze producten is dat katten afstoten met hun geur. Maar dat kun je ook op een natuurlijke manier doen. Strooi bijvoorbeeld citroenschillen op de plek waar ze poepen. Andere middeltjes zijn kaneel, peper of azijn. Een structurelere oplossing is het plaatsen van geurende planten als citroentijm, lavendel of kattenschrik.

Graafplekken inruilen voor planten is sowieso een goed idee, want katten willen hun drollen kunnen begraven en waar planten staan, kan dat niet meer. Ook koffiedik bewaren en in de aarde strooien is een goede tip. Ze hebben een hekel aan koffie tussen hun pootjes en zullen die plek liever links laten liggen.