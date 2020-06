Frits Barend: ’Antisemitisme van linkse activisten komt hard aan’

Ⓒ Andreas Terlaak

Het sportblad Helden dat dochter Barbara met zijn steun heeft opgebouwd bestaat tien jaar. Heugelijk feit in donkere dagen van corona en rassenpolarisatie. Frits Barend (73) over zijn fascinatie voor eigenzinnige topsporters, de vergeten slavernij-van-nu en de pijn van Jodenhaat. „Ik denk niet links, ik denk niet rechts, ik denk in mensen.”