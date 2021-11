Wegdromen: 6x sensationele natuurwonderen

275 watervallen

De Iguazu Falls liggen op de grens tussen Brazilië en Argentinië en behoren tot de grootste watervallen op aarde. Zo zijn er tot wel 275 watervallen die rond het regenwoud in de Paraná-rivier uitstromen.

Overdag zien ze er al mooi uit, maar het beste moment om de watervallen te bezoeken is tijdens volle maan: er worden speciale volle maan tours georganiseerd waarbij bezoekers de Iguazu Falls uitgebreid kunnen bewonderen.

Chocoladebergen

De Chocolate Hills zijn een interessant grapje van de natuur. Op het Filipijnse eiland Bohol groeien zo’n 1250 bijna gelijkvormige ronde heuvels. Ze staan dicht op elkaar en zijn bedekt met gras. Omdat het klimaat in de Filipijnen erg droog is, krijgt dat gras al snel een bruine kleur. Hierdoor doen de heuvels sterk denken aan chocoladebergen! Ze hebben hier ook hun naam aan te danken.

Great Blue Hole

De Great Blue Hole is een populaire spot voor duikers. Waarom? Deze onderwatergrot voor de kust van Belize is zo’n 124 meter diep, met een diameter van 300 meter (alleen voor de ervaren duiker dus!) Het mysterieuze gat heeft een azuurblauwe kleur, die donkerder wordt in het midden.

Omdat het zo’n uniek natuurverschijnsel is heeft de Great Blue Hole een plekje op de Werelderfgoedlijst van UNESCO gekregen.

Unieke eilanden

Natuurliefhebbers kunnen tijdens een reis naar Ecuador hun hart ophalen: een trip naar de wereldberoemde Galapagoseilanden kan dan natuurlijk niet uitblijven! Op deze mysterieuze plek vind je dieren die je nergens anders ter wereld zult vinden, zoals de reuzenschildpad, blauwvoetgent en Galapagos pinguïns. Dit komt door de geïsoleerde ligging van de 130 (!) eilanden.

Natuurwetenschapper Charles Darwin concludeerde bij het zien van de dieren dat ze zich genetisch moeten hebben aanpassen aan de losstaande eilanden. Dat maakt de Galapagoseilanden vandaag de dag uniek voor natuuronderzoek en biologen, maar ook toeristen die de bijzondere eilanden met eigen ogen willen zien.

Kilometerslange zoutvlakte

Ooit was Salar de Uyuni, gelegen in Bolivia, een enorme zoutzee. Vandaag de dag is het een droge zoutvlakte van zo’n 11.000 vierkante kilometer waar je uren kunt rondrijden zonder enige vorm van leven tegen te komen. De helderwitte gestrekte vlakte en diepblauwe lucht is een indrukwekkend plaatje waar veel toeristen in Zuid-Amerika graag een omweg voor maken.

Mammoetboom

Het Sequoia National Park is vernoemd naar de reuzensequoia’s die er groeien, ook wel ‘mammoetbomen’ genoemd. Als je de boom ziet wordt het duidelijk waar die naam vandaan komt! De grootste boom ter wereld bevindt zich namelijk in dit park, de General Sherman Tree. Met een hoogte van ruim 83 meter en een leeftijd van ongeveer 2500 jaar behoort deze boom tot het grootste én oudste levende wezen ter wereld.

Het natuurpark in Californië is op dit moment nog gesloten als gevold van de de bosbranden waarmee de omgeving kampte. Normaliter kun je er vissen, kamperen en toeren met de auto.