Een hekel aan kerst? Zo kom je de decembermaand (iets) gemakkelijker door

1. Neem momenten voor jezelf

Als je niet zo weg bent van kerst is december een lastige maand. Vrijwel overal waar je komt staat alles al sinds begin december in het teken van de feestdagen; Mariah Carey is non-stop op de radio te horen en de straten zijn veranderd in een groot kerstdecor. En dan moet het nog beginnen...

Velen spenderen de kerstdagen met familie, maar dit betekent niet dat je twee dagen lang, 24/7 op elkaars lip hoeft te zitten. Neem tussendoor even wat tijd voor jezelf. Ga bijvoorbeeld even wandelen, sporten of bel met een vriend of vriendin om even een ander geluid te horen. Neem wat momenten om jezelf weer een beetje op te laden.

2. Met een korrel zout

Misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer de feestdagen vooral niet te zwaar te nemen. Het zijn en blijven momenten die vooral gezellig moeten zijn. Verleg de focus van alles wat móet naar wat kán, en van wat er allemaal niet is naar wat er wel is.

Kerst is bijvoorbeeld een mooi moment om stil te staan bij dingen waar je dankbaar voor bent.

3. Simpel is het toverwoord

Als je als een berg opziet tegen de feestdagen, moet je het in alle opzichten niet te moeilijk maken. Neem bijvoorbeeld het diner; uitgebreid eten met kerst hoort erbij, maar levert het idee alleen al je stress op, ga dan niet experimenteren. Geen haan die ernaar kraait dat er al vijf jaar op rij hetzelfde op het bord verschijnt.

En als je dan eenmaal aan tafel zit, houd de gespreksstof neutraal. Kerst is bij uitstek niet het moment om discussies te gaan voeren over politieke voorkeuren of je mening door te laten schemeren over bepaalde wereldproblematiek. Een beetje discussie kan geen kwaad, maar met alcohol in het spel verdwijnen de filters. Met luchtige onderwerpen haal je het einde van de kerstdagen wel.

4. Geen verwachtingen

Als je geen liefhebber van kerst bent dan is het hebben van geen verwachtingen een veilige keuze.

Elk jaar verloopt kerst anders, dus het beste is om er onbevangen in te gaan. Schep geen verwachtingen op basis van voorgaande jaren of hoe je de feestdagen in gedachten hebt.

Verwachtingen zijn namelijk erg bepalend voor je stemming. Verwachtte je op voorhand een enorm spektakel, dan bestaat de kans dat je van een koude kermis thuiskomt. En viel het vorig jaar nogal tegen en verwacht je e er dit jaar hetzelfde van, dan ben je bij voorbaat niet echt blij gestemd. Neutraal is daarom het beste, dan kan het zomaar enorm meevallen!

5. Go with the flow

De boel de boel laten en het gewoon over je heen laten komen werkt misschien wel het beste. Vervul je dit jaar zelf de rol als host? Neem dan de regie in eigen handen en stuur het zo dat jij je er prettig bij voelt.

En als je vrijgesteld bent van al het geregel, schiet hier en daar een keer te hulp, roer in een pan en schenk de wijn bij, maar geniet er vooral van dat je even niks hoeft. Hoe minder weerstand, hoe minder het als een verplicht nummertje zal voelen.