De beste plek in het vliegtuig als je huilende kinderen wil ontwijken

Door redactie lifestyle

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Lang stil zitten, veel wachten, weinig ruimte om te bewegen: het is eigenlijk best logisch dat een vliegreis voor veel jonge kinderen best spannend is. Maar een krijsende baby of peuter naast of vlakbij je in het vliegtuig is niet echt bevorderlijk voor een ontspannen reis. Wil je zo veel mogelijk voorkomen dat je naast een kleintje zit, dan is dit de beste plek in het vliegtuig.