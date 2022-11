Dagrecept: Gnocchi, pompoen, paddenstoelen en salie

Terwijl de mensheid het kruid al sinds de oudheid kent; om het kwaad te verdrijven bijvoorbeeld. Er zijn mensen die salie branden voordat ze een nieuwe woning betrekken, al zal ik dat zelf niet zo snel doen... In de middeleeuwen werd salie weer als medicijn gebruikt.

Het heeft een hartige, aardse smaak en gaat goed met stevige gerechten, zoals in dit gerecht van Wim Ballieu uit zijn boek Oveschotels (Lannoo). Verwarm de oven voor op 200 graden, bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg de gnocchi op de bakplaat met een goeie scheut olijfolie en laat 10 minuten bakken.

Snijd de paddenstoelen in stukjes, de pompoen in blokjes en het spek in reepjes. Pel de ui en snijd hem in halve maantjes. Kneus de tenen knoflook. Voeg de paddenstoelen, de pompoen, het spek, de ui en de knoflook bij de gnocchi op de bakplaat. Kruid met peper en zout.

Sprenkel er de olijfolie over en leg er de rozemarijn en de salie bij. Zet 20 tot 30 minuten in de oven. De gnocchi moeten goudbruin zijn en de groenten gaar. Haal de rozemarijn tussen de groenten uit. Verkruimel de salie over het gerecht. Bestrooi met geraspte parmezaan.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g gemengde paddenstoelen (zoals oesterzwam en beukenzwam)

- 400 g pompoe

- 100 g spek, 1 rode ui

- 4 tenen knoflook

- 500 g gnocchi

- 3 takjes rozemarijn

- 3 takjes salie

- 2 el olijfolie, parmezaan