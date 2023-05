Dagrecept: Rijk gevulde minestrone-soep

Een soep mag in de zomer best stevig zijn, zo proefde ik onlangs een frisse doperwtensoep met koriander. Voor de lente/zomer is een minestrone, een Italiaanse groentesoep, ook prima geschikt.

Oma Jetty uit Amsterdam deelt in Oma's Soep (Becht) een mooi recept voor minestrone. Smelt 1 el roomboter in een braadpan met dikke bodem op middelhoog vuur. Voeg de haricots verts, wortel en bleekselderij toe en bak alles al omscheppend 3 minuten; zorg ervoor dat de groenten niet kleuren. Zet de pan even opzij. Smelt de resterende boter in een soeppan op middelhoog vuur en bak de ui, knoflook en prei al omscheppend tot ze lichtbruin kleuren. Bind de takjes kruiden en het laurierblaadje met keuken-touw samen. Voeg ze samen met de gepelde tomaten, kerstomaatjes en bouillon toe aan de soeppan. Voeg ook de gebakken groenten en vermicelli (optioneel) toe. Breng aan de kook en laat daarna 10 minuten zachtjes pruttelen. Breng op smaak met olijfolie, zout en peper. Garneer met gehakte basilicum of peterselie en geraspte parmezaan. Nodig voor 4 personen: - 2 el roomboter - 200 g haricots verts of sperziebonen (in stukjes) - 1 wortel (kleine blokjes) - 3 stengels bleekselderij (in plakjes) - 1 ui (gesnipperd) - 1 teen knoflook (plakjes) - 2 preien (in ringen) - 3 takjes peterselie - 3 takjes selderij - 1 laurierblad - 800 g gepelde tomaten (uit blik) - 150 g kerstomaatjes (doormidden gesneden) - 1,5 l groente- of kippenbouillon - 3 el olijfolie