Recept van de dag: kapucijnerschotel uit de oven

Nodig voor 2 personen:

•350 ml kapucijners

•60 gr gerookte spekblokjes

•60 gr zilveruitjes, uitgelekt

•1 theel mosterdzaad

•½ thee komijn

•doosje kres

•100 gr bergkaas, geraspt

Bereiding

Heel zachtjes de spek uitbakken, dan uit het vet scheppen. Kijk even hoeveel vet je wilt hebben. Bak daarin de uitjes, ja, de zilveruitjes laten uitlekken en bakken in het spekvet. Heel lang tot je proeft dat ze weer zoet worden. Bak het mosterdzaad gelijk mee. En een klein beetje komijn. Dan mogen de kapucijners erbij en doe je de spek er weer bij.

Klaar? Welnee, nu gaat het allemaal in een ovenschaal. Om het helemaal compleet maken schep je er nu flink wat sterkers door. Of kijk even of je de kiem van broccoli kan krijgen. Zo gaaf, de smaak is mooi en je krijgt berenkracht, geloof me. Hebben we nodig zo op de rand van winter.

Dan zoek je een prachtige bergkaas en rasp je daarvan een flinke hoeveelheid over kapucijners. Het geheel de oven in, of onder een grill tot de kaas bubbelt. Aan tafel. Laat maar waaien buiten. En als het heel erg wordt, dan waai je gewoon terug!