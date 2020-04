Hoe goed is de nieuwe elektrische Opel Corsa echt?

De Corsa-e is de broer van de e-208, met een eigen gezicht. Ⓒ Foto’s Jaco Bijlsma

Als je van een merk de betaalbare elektrische auto mag verwachten, dan is het wel van volksauto-leverancier Opel. Maar hoe goed is de Corsa-e echt? Ook Opel kan geen wonderen verrichten, zo blijkt na een blik in de prijslijst. Zelfs zo’n modale mobiliteitsleverancier maakt meer kosten bij de fabricage van een elektrische auto, zelfs nu ze uiterst efficiënt de ontwikkeling en fabricage delen met de overige merken (Peugeot, Citroen en DS) van het PSA-concern waartoe het nu behoort.