Recept van de dag: courgettes inmaken

Nodig voor een grote pot:

• 1 kg courgette

• 4 tenen knoflook, schoongemaakt in plakjes

• 150 gr sjalotten, schoongemaakt, in stukjes

• 1 tak rozemarijn

• 1 tak tijm

• 1 liter wijnazijn

• 10 peperkorrels

• 1 theel korianderzaad

• 1 theel venkelzaad

• 175 gr suiker

• 2 theel zout

Bereiden:

Haal de steelaanzet van courgette, en snij ze dan in plakjes van een halve centimeter dik. De plakken samen met de knoflook, de sjalotten, met de kruiden in een goed afsluitbare glazen pot stapelen. De azijn mengen met een halve liter water, peperkorrels, koriander, venkelzaad, suiker en zout opzetten. Laat koken tot alle suiker is opgelost. Giet de hete vloeistof over de courgettes. Draai de pot dicht. De volgende dag giet je de vloeistof weer af, en kookt die nogmaals op. Opnieuw zo heet mogelijk over de courgettes schenken. En heel goed alternatief voor het veel langere proces van pasteuriseren. Goed afsluiten en minsten twee weken laten staan. Half jaar houdbaar. En straks heerlijk bij een stukje kaas, een plak worst of wat gedroogde ham.

En met grote verbijstering over zoveel heerlijke dingen die wij in Nederland allemaal vergeten zijn blader ik verder in het boek Einmachen een uitgave van het Duitse blad Essen & Trinken uit 1983. Mag wel, nu wij ze met voetballen zo duidelijk hebben ingemaakt, nietwaar. En ja, gisteren, andijvie is andijvie en niet plotseling spinazie. Sorry!