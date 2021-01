Recept van de dag: toch nog bruine bonensoep

Een tijdje geleden was ik in mijn geliefde Ierland. Wat ik daar heb gezien? Sneeuw op de heuvels van de Wicklow Mountains. Sneeuw die bleef liggen. En daartussen sprongen wat vrolijke lammetjes die riepen: „Het zou hier toch een graad of 12 zijn?”

Zullen we even een warme kop bruine bonensoep doen, zo op de treeplank tussen winter en voorjaar? Spoel de bonen af en laat uitlekken. Doe de helft in een foodprocessor of zet er een staafmixer in en pureer de bonen.

Bak de spekblokjes in wat boter. Het handigste is het natuurlijk om dat in een soeppan te doen. Voeg de uisnippers toe en laat samen even gaan. Dan mag rest van al de groente erbij. Laat minstens twee minuten bakken. Je ruikt het vanzelf, als het gaat geuren is het goed. Scheut bouillon erbij en laat de groentes dan nog 10 minuten garen. Nu de rest van de bouillon erbij en meteen ook maar de bonen en de bonenpuree. Laat lekker een half uurtje op een heel klein pitje staan. Blub, blub, meer niet. Kunnen de smaken in elkaar trekken. Beetje rookworst nog? Zou ik zeker doen. Nog wat groen van de knolselderij er vers door? Heel lekker.

Nodig:

• 1 groot blik bruine bonen (800 gr)

• 1 grote ui, gesnipperd

• 1 prei, alleen het wit in dunnen ringen

• 1 kleine knolselderij in blokjes

• 50 gr spekblokjes

• 1 liter runderbouillon

• zout en peper