Dagrecept: Schelppasta met bimi en gehaktballen

Je kunt als basis ook worstjes gebruiken, zoals Andy Baraghani doet in zijn boek De chef die je wilt zijn. Breng een grote pan met water en zout aan de kook voor de pasta. Snijd de bimi grof en blancheer ze kort, leg apart. Verwarm in een grote zware pan op middelhoog vuur de olijfolie. Draai van het worstvlees gehaktballen (formaat golfbal) en bak in 3 tot 4 minuten rondom bruin. Schep ze op een bord, laat 2 el vet in de pan en leg die apart.

Kook de pasta nét niet beetgaar, schep 360 ml pastawater uit de pan en giet de pasta af. Zet de pan met het vet op vrij laag vuur en voeg de knoflook toe. Bak die 2 minuten tot hij iets zachter is en roer ondertussen de aanbaksels los. Voeg de groenten toe, breng op smaak met zout en peper en roerbak de groente een minuutje mee.

Voeg de ballen toe, roer met een houten pollepel en breek de ballen grove stukken. Voeg de pasta en stukjes boter toe, samen met 180 ml pastawater. Verhit het geheel tot de saus de juiste dikte heeft. Doe het citroensap en de -rasp erbij, schep nog een keer goed om. Garneer met de pistachenoten en parmezaan.

Nodig voor vier personen:

- grof zeezout, zwarte peper

- 300 gram bimi of broccoli

- 3 el extra vergine olijfolie

- 450 g pikante Italiaanse

lams- of varkensworstjes (zonder vel)

- 450 g reuze pastaschelpen

- 4 tenen knoflook (plakjes)

- 2 el ongezouten boter

- 1 tl fijne citroenrasp

- 2 el vers citroensap

- 40 g rauwe pistachenoten (grof gehakt)

- geraspte parmezaan