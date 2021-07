Dagrecept: Is het rijst of pasta? Probeer eens orzo met paprika

Ze kennen het ook in Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten. Je kunt het verwerken in salades, pilavs, maar ze zijn ook geschikt als basis voor mooie eenpansgerechten. Perfect als je rijst en ’gewone’ pasta beu bent. We houden het vandaag strikt vegetarisch. Nigel Slater ging in Greenfeast (Fontaine Uitgevers) helemaal los met vega. Orzo komt hierbij ook aan bod.

Verhit de oven voor op 200 graden, leg de paprika’s in een braadslee, snijd de bosuien over de lengte doormidden en leg ze met de gepelde knoflook en takjes tijm tussen de paprika’s. Giet er wat olijfolie over, goed mengen. Het mag 30 minuten de oven in, doe daarna de orzo en bouillon erbij en laat nog 20 minuten in de oven totdat de orzo al dente is. Haal eruit en schep nog wat tijm erdoor. Nog te waterig? Leg de braadslee dan heel kort op het vuur.

Nodig voor 2 personen:

- 6 puntpaprika’s

- 4 grote bosuien

- 6 tenen knoflook

- 6 takjes tijm (plus 1 tl losse blaadjes om te garneren)

- 6 el olijfolie

- 250 g orzo

- 600 ml groentebouillon