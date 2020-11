Bewegen wapen tegen coronavirus: ’Het liefst dertig minuten aan één stuk per dag’

Neurowetenschapper Erik Scherder: „Hoogste tijd om tijdens de coronacrisis te bekijken wat we wél kunnen doen.” Ⓒ Andreas Terlaak

Amsterdam - Covid-19-golven overspoelen de wereld. Afstand houden en vaak handen wassen moeten ervoor zorgen dat er niet te veel slachtoffers vallen. Maar wat als we langere tijd met het virus blijven kampen? „Hoogste tijd om niet alleen dringend te adviseren wat we níet mogen doen, maar ook wat we wél kunnen doen”, stelt neurowetenschapper professor Erik Scherder. Bewegen, om te beginnen.