Wijncolumn: rode superwijn van de hellingen van de Mont Ventoux

Met zijn boek De grote wijnen van Bordeaux op schoot reden ondergetekende en medestudent Joost eind jaren 70 door de Médoc. Met een beetje bluf werden deftige kasteeleigenaren overtuigd hun kelders te openen. Latour, Lafite, Mouton en zélfs Petrus vloeiden rijkelijk, meestal gevolgd door een copieus diner op het château. Kom daar nu maar eens om.

Met Duijkers’ De grote wijnen van Bourgogne herhaalde zich dit soort bachanalen, gevolgd door vloeibare tripjes aan de hand van De goede wijnen van Loire, Elzas, Champagne en De goede wijnen van de Rhône en het Franse Zuiden. Het was de tijd dat je van gendarmes niets te duchten had. Die zaten zelf in de Bar-Tabac.

Hubrecht Duijker heeft ons, en nog eens honderdduizenden andere Nederlanders, aan de wijn geholpen. Naast zijn bewierookte wijnschrijverij blijkt hij nóg een verborgen talent te hebben.

Hubrecht, zelfverklaard vinpressionist, schildert de laatste jaren dat het hem een lieve lust is. Veelal impressionistisch met Daubigny, Degas en Monet als grote voorbeelden. Wat wijnstreken met elkaar gemeen hebben, is de prachtige natuur. Geen wonder dat Duijker daar zijn inspiratie vandaan haalt, met een hoofdrol voor de Provence en de alom aanwezige Mont Ventoux.

Graag heffen we een glas Martinelle op Duijkers laatste pennenvrucht. De rode superwijn van de hellingen van de Mont Ventoux zou niet misstaan in ‘Vinpressions’, waarin hij tachtig schilderijen van door hem bezochte wijnstreken toelicht met een korte beschrijving. Voor dit boek maken we graag een extra plaatsje in het schap vrij.

Domaine Martinelle Rouge 2018

vierheemskinderen.nl €14,95