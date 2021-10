Dit is zonder twijfel Gouda’s beste restaurant

Lifestyle

Dagrecept: Herfstpasta met kastanjes en hazelnoten

Als ik in deze periode kastanjes zie liggen, denk ik terug aan die leuke spinnenwebben die we als kind in elkaar knutselden. Kastanjes eten was bij ons thuis niet zo gebruikelijk; ik at ze voor het eerst in Malaga, waar ze op straat heerlijk worden geroosterd en verkocht.