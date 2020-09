Dit zijn de lekkerste saucijzenbroodjes (volgens ons)!

Als je iets een typisch Nederlandse snack kunt noemen, is het wel het saucijzenbroodje! Al zullen ze beneden de rivieren daar anders over denken; voor de zuiderlingen staat het worstenbroodje – gemaakt met brooddeeg – op nummer een.

Eigenlijk gek dat we het saucijzenbroodje deze naam hebben gegeven. Een worstje zit er immers niet in en bladerdeeg is toch echt iets anders dan brooddeeg...

Het broodje is al vele decennia onderdeel van onze eetcultuur. Al halverwege de 19e eeuw dook er een recept voor saucijzenbroodjes op, waarbij de gehaktvulling doorgaans met peper, zout en nootmuskaat wordt gekruid.

Het is overigens dat een saucijzenbroodje (van 70 gram) gemiddeld 250 calorieën bevat, anders werkte ik zo twee (of drie) achter elkaar naar binnen...

Door naar de test! Ondanks dat we de broodjes op kamertemperatuur serveerden, kwamen er flink wat collega’s langs.

Geestig was dat de goedkoopste broodjes (Aldi) en de duurste (Marqt) als eerste afvielen. Die van de Aldi „ogen wat bleekjes en smaken flets” en terwijl die van de Marqt er weliswaar heerlijk ambachtelijk uitzagen, vond men de smaak maar apart. „Alsof er een frikandel in zit.”

De grote bekende supers deden goede zaken. De grootgrutter uit Zaandam wist de meeste collega’s te overtuigen met hun saucijzenbroodjes, evenals Jumbo en Dirk. Spar en de Hema maakten het rijtje af. En dat terwijl de broodjes van Hema er behoorlijk bleekjes uitzagen... Zo zie je maar weer: uiterlijk is ook niet alles!

1)

De saucijzenbroodjes van Albert Heijn trokken verreweg de meeste fans. „Knapperige buitenkant, goed van smaak.” „Lekker kruidig.”

€0,75 per stuk

2)

En daar is Jumbo met hun XL-variant. „Een saucijzenbroodje zoals het hoort. Niet te zout, krokant deeg en een goede bite.”

€1,55 per stuk

3)

Dirk behaalde een derde plaats met hun saucijzenbroodjes die ook te koop zijn bij Dekamarkt. „Goede middenmoter, echt een supermarktbroodje.” „Lekker!” Een enkeling vond dat ze „iets zijn uitgeschoten met de nootmuskaat...”

€0,85 per stuk

4)

Als vierde eindigde Spar, een super die we niet zo vaak voorbij zien komen. „Heerlijk! En het proeft niet vet.”

„Prima smaak, het vlees lijkt wel gerookt.”

€1,50 per stuk

5)

Hema maakt de saucijzen-top 5 af. De broodjes oogden bleekjes en storten na aankoop snel in, maar smaakten prima! „Goed vlees, wel een beetje vet.” Terwijl een ander juist lyrisch was vanwege die vette smaak.

€1,75 per stuk

.