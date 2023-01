Premium Het beste van De Telegraaf

Twee landen in Latijns Amerika hadden in 19e eeuw monarchen Hoe maakte Dom Pedro van Brazilië een bloeiend keizerrijk?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Keizer Pedro II in 1870 in admiraalsuniform. Hij is pas 44 jaar maar de inspanningen van de oorlogen tegen onder andere Paraguay tekenen zijn gelaat. Ⓒ FOTO J. I. Pacheco

De verkiezingsuitslag in Brazilië leidt nog steeds tot spanningen tussen president Ignacio Lula en zijn voorganger Jair Bolsonaro en hun aanhang. Het land had echter niet altijd ruziënde caudillos, in de 19e eeuw was het een keizerrijk. Net als Mexico, al duurde dat maar kort.