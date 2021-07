Zelf maken: koffie gelato van Massimo

Nodig voor 500 g of 4 porties:

room (minstens 35% vet, bij voorkeur biologisch)

150 ml vers gezette, gekoelde, sterke Arabica-koffie,

50 g kristalsuiker,

50 g druivensuiker (dextrose),

100 ml volle melk (minstens 3,5 % vet, biologisch),

1 g johannesbrood- of johannesbroodpoeder,

30 g magere melkpoeder

Bereiding:

Doe de room, koffie, kristalsuiker en druivensuiker in een kom. Klop het mengsel met een handmixer ongeveer 2 minuten totdat het de textuur van slagroom heeft. Doe de melk in een pan en voeg het roommengsel toe. Meng de twee ingrediënten voorzichtig en langzaam met een siliconen spatel, terwijl je ook het johannesbrood- of johannesbroodpoeder en het magere melkpoeder erdoor roert. Verwarm nu de pan op het fornuis tot 85°C. Zodra de temperatuur is bereikt, trek je hem direct van het vuur en laat je hem afkoelen tot kamertemperatuur. Doe het mengsel in de ijsmachine en zet de machine aan. Het ijs is klaar om te serveren wanneer het er ’droog’ uitziet, dat wil zeggen dat het er niet meer nat of vochtig uitziet. Dit duurt ongeveer 40-50 minuten. Schraap het ijs met een flexibele spatel uit de machine en serveer direct of vries het in.