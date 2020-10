Recept van de dag: Beef Wellington om van de herfst te genieten

Filet de boeuf en croûte? Weet je het? Beef Wellington, zeggen de Engelsen. En dat is zo ongelooflijk lekker dat je het echt minstens een keer per jaar moet maken. Midden in de paddenstoelentijd. Om jezelf en je tafelgenoten te verwennen. Je drinkt er mooie rode wijn bij of bokbier, of stout. En je eet kaas na en je kijkt naar buiten en zegt: laat de herfst maar komen.