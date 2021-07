Freek Vonk legt uit: de verschillen tussen een verwilderde hond en een dingo

De Australische outback, het binnenland, valt met niets te vergelijken. Heerlijk om er rond te rijden en af te wachten wat ik tegenkom. Ik sta op een afstandje naar een amberkleurige hond te kijken. Middelgroot, lange snuit, witte voeten. De legendarische wilde hond van Australië: een dingo!

Dit moet een jonger mannetje zijn. Het dier is in z’n eentje. Jongere mannetjes leiden een zwervend bestaan, totdat ze zich, wanneer ze wat ouder zijn, aansluiten bij een roedel of zelf een paartje of roedel vormen. Dingo’s zijn echt iets anders dan ’verwilderde honden’. Hun genen en uiterlijk zijn anders. Zo hebben ze langere hoektanden en meer flexibele gewrichten om te klimmen, te springen en te graven.

Dingo’s zijn import; men schat dat ze ongeveer 4000 jaar geleden vanuit Azië in Australië terecht zijn gekomen. De theorieën over hun oorsprong zijn enorm divers. Nu zijn ze onlosmakelijk met de Australische natuur verbonden.

"Hek was niet zo’n goed idee"

Dingo’s zijn de enige grote landroofdieren van dit continent en weten zich enorm goed aan te passen. Omdat ze overal kunnen leven, van bos tot grasland en woestijn, hebben ze invloed op populaties van andere dieren zoals konijnen en wombats. Als ze met z’n allen jagen, halen ze grotere prooien als wilde zwijnen en kangoeroes neer. Zo houden ze planteneters onder de duim en veranderen met hun gedrag het Australische landschap.

Als iets dat pijnlijk duidelijk maakt, dan is dat wel het dingo-hek: een ruim 2500 kilometer lange, hoge afrastering die de outback in tweeën deelt. Het hek werd bijna 150 jaar geleden geplaatst om in een deel van het zuidoosten de dingo’s buiten de deur, of beter gezegd: uit de schapenweiden te houden. In dat deel van Australië zijn ze vrijwel helemaal uitgeroeid.

Aan de westkant van het hek komen ze wel in grote aantallen voor. Wat blijkt? De samenstelling van de plantengroei en het dierenleven is anders aan beide kanten van het hek. Drie keer raden aan welke kant het beter is gesteld met de biodiversiteit.

Aan de kant waar de dingo’s zijn verdwenen, nemen de aantallen kangoeroes explosief toe. Zij zorgen voor overbegrazing en zo krijgen kleinere dieren steeds minder plek om te schuilen. Het aantal vossen neemt toe die meer kleine zoogdieren eten.

Het ironische is ook dat aan die kant steeds meer van dezelfde laagblijvende woekerstruiken het landschap bedekken. Want die kleine knagers knabbelen niet meer aan de stengels van die bosjes. Dit zijn struiken waarvan de schapen niet eten, maar die het ze wel moeilijk maakt om nog te grazen. Misschien was dat hek toch niet zo’n goed idee?

Ik vind dingo’s geweldig. Het jonge mannetje kijkt me nog even aan en verdwijnt dan op een drafje in de woestenij. Wat een gave ontmoeting!