Gezonde leefstijl tegen terugkeer kanker

Bij een kwart van alle patiënten met kanker die in eerste instantie succesvol zijn behandeld, komt de kanker binnen enkele jaren terug en vaak met een slechte afloop. Er zijn aanwijzingen dat dat risico verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl en er is ook geen bewezen effectief programma waar artsen naar kunnen verwijzen. De drie partijen slaan daarom de handen ineen om deze behandeling te ontwikkelen, waarbij aandacht wordt besteed aan beweging, voeding, slaap en ontspanning.

’Nooit verwijten maken'

„De medische behandeling van kanker heeft vaak een enorme impact op het lichaam en leven van patiënten met kanker”, zegt Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar erfelijke kanker aan het Radboudumc. „Door leefstijl als onderdeel van de behandeling te gaan zien hoeven patiënten niet louter de behandeling te ’ondergaan’ en kunnen ze ook zelf invloed uitoefenen.”

,,De belangrijkste manier om terugkeer van kanker te voorkomen is een operatie, bestraling of medicatie”, aldus Bart Kiemeney, hoogleraar kankerepidemiologie aan het Radboudumc. „Tegelijkertijd heeft een gezonde leefstijl gunstige effecten op het afweersysteem van de patiënt. Het kan de tumorgroei afremmen. Maar patiënten moeten zichzelf natuurlijk nooit verwijten gaan maken wanneer een tumor toch terugkomt. Kanker is immers een ziekte die zich niet zomaar laat controleren. Als de ziekte terug komt heb je vooral gewoon pech gehad, of je nu een goede of minder goede leefstijl had. Op groepsniveau zien we echter wel dat de kans op terugkeer van kanker lager is bij patiënten met een gezonde leefstijl.”

Preventie ná de ziekte

Bestuursvoorzitter Bertine Lahuis van het Radboudumc: „Er is tegenwoordig veel aandacht voor preventie als het gaat om het voorkomen van ziektes, maar er moet ook aandacht komen voor preventie ná de ziekte.

De komende periode nodigen Radboudumc en Voeding Leeft zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten uit om mee te werken aan het opzetten van dit leefstijlprogramma. KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, Integraal Kankercentrum Nederland en zorgverzekeraar VGZ hebben hun steun voor het initiatief uitgesproken.