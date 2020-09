Lezersvraag: met welk middel maak ik het beste mijn wc schoon?

Onzeker

Lia: „Al jaren maak ik de wc’s schoon met Klok allesreiniger zonder parfum of kleurstof en Glorix wit met actieve zuurstof. De laatste tijd echter hoor je zoveel verschillende berichten dat ik onzeker ben geworden. Wat zijn nou de juiste middelen?”

Zamarra: Het toilet kunt u prima schoonmaken met allesreiniger en Glorix wit, want dat is ontkalkend en bevat geen chloorbleekmiddel. Als in huis niemand ziek is, volstaat schoonmaken van contactpunten (licht- en deurknoppen) met zeep zoals afwasmiddel of allesreiniger. Alleen als u deze punten volledig wilt desinfecteren, kunt u ze na de schoonmaak behandelen met alcohol 70%.

Politoer

Ans Winkel: „Hoe moet ik mijn gepolitoerde salontafel onderhouden?”

Zamarra: U kunt gepolitoerde meubelen met een droge doek schoonmaken en regelmatig van een dun laagje boenwas voorzien. Een goede waslaag zorgt ervoor dat stof geen krasjes in het politoerwerk maakt en dat vocht minder snel schade toebrengt.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar [email protected]