Drie tips van Marie Kondo voor een opgeruimde en stijlvolle werkplek waar je blij van wordt

Kondo schrijft op de website van Mind Body Green dat het belangrijk is om van je werkplek een plek te maken waar je graag komt.

Een van de tips die ze geeft: zorg voor mooie kantoorspullen. Dat klinkt tegenstrijdig; spullen verzamelen terwijl je een opgeruimd bureau wil. Maar, zo zegt Kondo: hoe meer spullen je op je bureau hebt waar je blij van wordt, hoe opgeruimder je het zult houden.

Ga niet alleen voor essentials

Een opgeruimd bureau betekent niet dat je er niets persoonlijks op mag zetten. In tegendeel. Zorg ervoor dat je ook spullen op je bureau hebt staan die je niet nodig hebt voor werk. Een kaartje of een plant, bijvoorbeeld. Je kunt ook kiezen voor een foto die fijne herinneren oproept, een mooie plant of een kaars.

Kies een thema

Kondo raadt aan om je werkplek in te richten aan de hand van een thema. Een kleurenschema bijvoorbeeld, of je favoriete film of boek. Dit zorgt ervoor dat al je spullen op het bureau als één geheel bij elkaar passen. Het resultaat? Meer rust in je hoofd en een bureau dat een lust is voor het oog. En daarbij dus weer een extra reden om je werkplek opgeruimd te houden!