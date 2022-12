Premium Het beste van De Telegraaf

Eerlijk zijn of geveinsd glimlachen? Wat je het beste kunt doen als je een lelijk cadeau krijgt

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Tja, wat moet je ermee? We kregen allemaal weleens een cadeau dat ons niet aanstaat. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Elke zolder of berghok telt wel een paar lelijke cadeaus. Die kitscherige theepot van tante Jolanda of de paarse paraplustandaard, uitgezocht door de designvriendin. Wat altijd, zeker in deze feestmaand, een dilemma veroorzaakt: keihard eerlijk zijn of geveinsd blij glimlachen bij ontvangst?