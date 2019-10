Wie vermoordde zestig jaar geleden Blonde Dolly?

Foto van Blonde Dolly uit het Gemeente Archief in Den Haag. Ⓒ Reproductie Daimon Xanthopoulos

Blonde Dolly. In Den Haag is deze deftige prostituee nog steeds legendarisch. Overmorgen is het zestig jaar geleden dat zij werd vermoord in haar huisje aan de Nieuwe Haven. De zoon van een medewerker van deze krant zag politie bij haar huisje, rende naar de redactie en zo had De Telegraaf de primeur van de misdaad die nog altijd onopgehelderd is.