Sproeien of toch de gieter? Dit is de beste manier om je planten water te geven

Daar is een optimaal moment voor: voor zes uur ’s ochtends of na tien uur ’s avonds. Allereerst zodat de planten en hun bloemen en bladeren niet verbranden door de druppels in de felle zon of het water snel verdampt in de warmte, maar ook om de piekmomenten in het waterverbruik te omzeilen. Die liggen er net voor en net na: om naar het werk en naar bed te gaan.

Dorstig

Hoewel het voor de hand ligt dat ’s avonds een sproeibeurt goed doet aan planten, is dat niet helemaal waar. Bij hoge temperaturen is de grond droog en door het sproeien bereikt het water de zo dorstige grond niet, maar blijft het veelal op de planten liggen.

Ouderwets met de gieter bij de wortels is dus het beste, waarbij er ook verschil gemaakt kan worden tussen oude en nieuwe planten: oude planten hebben hun wortels al dieper in de grond en kunnen vaak nog bij het zakkende grondwater; nieuwe planten kunnen wel wat extra steun gebruiken. Ga voor om de dag, op deze manier krijgt het water kans te zakken.

Planten in een pot verdienen wel een of twee keer per dag water: de grond in een kleine oppervlakte verdampt sneller.

Nu de zomers langer en warmer worden, is het handig daar al bij de aanleg van een tuin rekening mee te houden. Planten en bloemen die goed tegen zowel warmte als droogte kunnen zijn de blauwe distel, wolfsmelk, palmlelie, steentijm en spoorbloem. Duizendblad, zonnekruid, margrieten, kattenkruid, ridderspoor en rode zonnehoed doen het ook goed in de warmte.

Een simpele doek biedt bescherming tegen de zon. Ⓒ 123rf

Ook is het goed om het al aangeplante groen te leren lezen: een hangend blad schreeuwt bijvoorbeeld niet direct om een plens water, het is om verdamping te beperken. Als het blad ’s avonds hangt, maar de volgende ochtend weer fier omhoog gericht staat, is er niets aan de hand.

Tot slot geldt eigenlijk voor planten hetzelfde als voor ons: bij te lange en hoge warmte is schaduw gewenst. Bij planten in potten gaat dat net even gemakkelijker: die zet je zo een voor een in de schaduw.

Voor planten in de vaste grond wordt dat wat lastiger: daar zou je een gespannen doek kunnen overwegen, zoals nu als overkapping voor zitgedeelten ook een trend is. Steek wat (bamboe)stokken in de aarde en span een liefst lichtgekleurd doek. Deze is ook gemakkelijk weer op te bergen wanneer de temperaturen weer dalen.