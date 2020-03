Hartpatiënt Tiny weer fit door nieuwe pacing-techniek

In de familie van Tiny Hubens (70) zijn velen op jonge leeftijd overleden aan hartproblemen. Zelf kampte ze er ook mee, en dat werd steeds erger toen ze een hartinfarct bleek te hebben gehad. Een nieuwe, kortere behandelmethode, waarbij slechts één pacemakerdraad in de hartkamers wordt geplaatst, heeft haar leven echter drastisch - ten goede - veranderd.

Tiny heeft altijd van wandelen gehouden. Het liefst alleen. „Dan kan ik zelf bepalen wanneer en waarheen ik ga. Ik kom ook vaak mensen tegen en ga dan een praatje aan. Soms ben ik wel een paar uur weg.”

Maar in 2017 lukte dat Tiny veel minder goed. „Op een dag was het zo ver dat ik om de paar minuten stil moest staan. Ik voelde druk op de borst, het zweet druppelde langs mijn hoofd. Eenmaal thuis ben ik gaan liggen en de dagen daarna merkte ik dat ik veel minder ver kon lopen. Mijn conditie werd minder. Ik kreeg pijn in de schouderbladen en kaken. Ik was misselijk en transpireerde veel.”

Medicijnen

Toen Tiny zich meldde bij de artsen, bleek ze een hartinfarct te hebben gehad. „Ik kreeg een lading medicijnen en daarmee moest de boel onder controle zijn.” Toch ging het niet veel beter. „Mijn wereld was heel klein geworden. Ik redde het van de bank naar het aanrecht en een klein stukje de tuin in. Maar dat was het.”

"Meteen weer aan het wandelen"

Met enige regelmaat belandde ze op de Eerste Harthulp met de klachten. Er volgde een katheterisatie en een dotterbehandeling. „Dat gaf geen verlichting, waardoor het voorstel kwam om een pacemaker te plaatsen in mijn eigen ziekenhuis.” Helaas lukte die ’standaardoperatie’ niet. „Er was wat gedoe met het vastmaken van de draden van de pacemaker. Ik was zo teleurgesteld!”

In het Maastricht UMC+ waren echter cardiologen vorig jaar nét gestart met een nieuwe pacing-techniek die bij hartfalen kan worden toegepast. Door slechts één in plaats van de gebruikelijke twee draden in de hartkamers aan te brengen, is de behandeltijd korter. Ook is de kans op bijwerkingen en heropnames kleiner. „Ik was weliswaar de derde patiënt in ons land die dit zou ondergaan, maar ik dacht ’Wat heb ik te verliezen’. Ik ben niet zo bang uitgevallen en heb veel vertrouwen in de medische stand.”

Cardioloog Kevin Vernooy in gesprek met een patiënt. Ⓒ Foto Maastricht UMC+

Energie

De operatie, op 7 oktober 2019, duurde inderdaad niet lang. „Slechts anderhalf uur. Een hartfilmpje toonde een keurig beeld. Dezelfde dag mocht ik al naar huis. Vanaf dat moment kreeg ik alleen maar meer energie. Hartrevalidatie was niet nodig; ik heb gewoon mijn wandelschoenen uit de kast gehaald. Mijn wereld is weer groter. Om de dag leg ik te voet een flink stuk af. Ik voel me als herboren.”

Tussen hartkamers

Circa 2500 patiënten met een ontregelde hartfunctie worden in ons land jaarlijks geholpen door een pacemaker of een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) in het hart te plaatsen. Hierbij worden twee draadjes geplaatst - in de rechterkamer en buitenkant van de linkerkamer - die verbonden zijn met de pacemaker. Dat is de gebruikelijke methode.

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben inmiddels ruim veertig patiënten in ons land met de nieuwe pacing-techniek behandeld, waarbij één draad in het tussenschot van de hartkamers zit. Precies op de plek waar de elektrische prikkelgeleiding zich verdeelt over de hartkamers. „Zie het als de sweet spot”, zegt hoofdonderzoeker en cardioloog professor Kevin Vernooy.

In de Journal of the American College of Cardiology zijn de positieve bevindingen gepubliceerd. Vernooy: „Het effect op de verbetering van de hartfunctie is minstens zo goed als de traditionele manier.” Deze methode is voortgekomen uit onderzoek dat verricht is onder leiding van professor Prinzen. Inmiddels geeft Vernooy met zijn collega dr. Justin Luermans trainingen in de nieuwe techniek aan cardiologen uit heel Europa.