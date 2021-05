Vrolijke & kleurige koolstamppot

Je kunt van bijna alle groenten wel stamppot maken en er zijn veel kruiden die goed gaan met gekookte aardappels.

We maken het deze keer niet al te gek hoor, en gaan voor een stamppot met wortel en twee soorten kool, uit die leuke Stamppotbijbel van Uitgeverij Carrera. Erg lekker met een stukje braadworst.

Schil en was de aardappelen, snijd ze vieren en kook ze in ruim water beetgaar. Schil en was de winterpeen, en rasp hem lekker grof. De rodekool mag je in dunne reepjes snijden. Verhit de olie in een wok en roerbak de rodekool, wortel en komijn zo’n 5 minuten. Dan mogen de witte wijn en rozijnen erbij; 5 minuten op laag vuur. Dat ruikt al lekker toch?

Was de Chinese kool en snijd deze fijn. Giet de aardappelen af, goed stampen en roer wat roomboter erdoor. Meng de inhoud van de wok en de Chinese kool door je aardappelpuree en breng op smaak met zout en peper.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg kruimige aardappelen

- 250 g winterwortel

- ½ rodekool

- 1 tl gemalen komijn

- 100 ml zoete witte wijn

- 100 g blanke rozijnen

- 100 g Chinese kool

- 3 el olijfolie

- gezouten roomboter

- zout, peper