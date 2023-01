Waarom het goed is om eens spontaan een reis(je) te maken

Het lijkt misschien heel stressvol om super last minute een reisje te maken, maar de spontaniteit kan juist ook heel veel stress wegnemen. Het is immers niet mogelijk om maandenlang na te denken over je vakantiebestemming of je hotel. Je moet snel knopen doorhakken waardoor het zomaar zou kunnen dat je minder stress ervaart. Het kan je ook helpen inzien zien dat het soms helemaal niet nodig is om altijd maar lang te wikken en te wegen.

Comfortzone

Een spontane trip is bovendien een goede manier om eens buiten je (reis)comfortzone te gaan. Zo kan het helpen om eens naar een bestemming te gaan waar je nog niet eerder aan had gedacht. Zie je bijvoorbeeld ergens een leuke aanbieding voor een reisje naar een bestemming dat niet hoog op je wensenlijst staat? Gewoon boeken!

In het nu

Het klinkt misschien wat zweverig, maar door eens een spontane trip te maken, sta je jezelf onbewust toe om meer ’in het nu’ te leven. Waar je normaal gesproken misschien van tevoren al nadenkt wat je op vakantie wil doen en wanneer, bedenk je alles tijdens een last minute-vakantie lekker op de dag zelf. Grote kans dat je je op vakantie ook meer laat verrassen omdat je per toeval leuke plekjes ontdekt waar je nog niet eerder over gelezen had.

Reizen maakt gelukkig, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. En al helemáál als je spontaan op reis gaat. Een onverwachte trip zou er namelijk voor kunnen zorgen dat je een bepaald gevoel van avontuur en creativiteit aanwakkert waardoor je je bevrijd voelt van de dagelijkse beslommeringen.

Tips

Allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat dan, spontaan een reisje maken zonder dat het je onnodig veel geld kost? Reisexperts delen op de website HuffPost hun tips.

Eén van die adviezen: probeer zo veel mogelijk doordeweeks te vliegen. De prijzen van vluchten zijn doordeweeks meestal (iets) goedkoper dan in het weekend. Dinsdag en woensdag zouden de meest voordelige dagen zijn.

Houd ook de deals in de gaten: zie je een leuke aanbieding? Aarzel dan niet. Het zou zomaar kunnen dat de aanbieding een week later voorbij is waardoor je toch weer de hoofdprijs zou moeten betalen.

Heb je eenmaal besloten dat je spontaan op reis wil? Boek dan een accommodatie die je kosteloos kunt annuleren. Zie je vervolgens een hotel of appartement dat je nóg leuker lijkt en goedkoper is? Dan kun je altijd nog voor die tweede optie gaan. Ga ook zo veel mogelijk voor een accommodatie die centraal gelegen is. Dat scheelt je veel tijd en geld om van het vliegveld of station naar je accommodatie te komen.