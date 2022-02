Wc-rollen, warme dekens en een EHBO-set; zo bereiden wintersporters zich voor op de reis

Zeven op de tien (71%) wintersporters gaat het liefst met de auto op vakantie, zo stelt Alianz Direct op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door DirectResearch onder 1.272 Nederlanders van 18 jaar en ouder. 18% verkiest het vliegtuig en slechts 6% reist het liefst met de trein. 4% van de wintersporters gaat met de bus op vakantie.

De mensen die in de auto stappen naar besneeuwde bergtoppen, gaan goed voorbereid op weg. Bijna iedere automobilist (96%) voorziet de auto van winterbanden en driekwart (75%) zorgt voor parate kennis van het monteren van de sneeuwkettingen.

Wc-rollen

Opvallend is dat een derde (36%) op wintersport vertrekt met een wc-rol in zijn of haar auto. Die ligt tussen de warme dekens (48%), de EHBO-set, de gevarendriehoek en gele hesjes (78%) en sneeuwkettingen (77%) in de achterbak. Hoewel de meerderheid (83%) zorgt voor de benodigde papieren als een vignet, groene kaart en verzekeringspapieren, blijkt het meenemen van alcoholtesters en coronatesters, die in sommige landen verplicht in de auto moeten liggen, minder populair. Vier op de tien (59%) vertrekken zonder deze naar de bergen.

Ook verzekeringstechnisch neemt de Nederlandse wintersporter geen onnodig risico. 79% checkt de reisverzekering voordat hij de sneeuw tegemoet rijdt. Bovendien checkt twee derde (67%) ook de autoverzekering.

’s Nachts

Als de auto volgeladen is, vertrekt de meerderheid (70%) ’s nachts of ‘s ochtends vroeg om de files voor te zijn. 69% wisselt het rijden af met zijn/haar partner en 59% rijdt zo in één keer (zonder overnachting) door naar de wintersportbestemming. Bijna de helft vindt de lange autorit geen probleem (45%). Een ongelukkige 7% ziet er écht tegenop.