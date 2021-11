Dagrecept: Biefstukjes met champignons op toast

Een online zoektocht bracht me bij het verhaal dat een Brit in de 17e eeuw zou hebben gezien hoe Nederlanders (!) destijds dungesneden plakken rundvlees op hun boterham met boter legden... Tegelijkertijd kwam ik in De Zilveren Lepel (Spectrum) ook biefstuk op toast tegen; wellicht hebben Italiaanse immigranten het naar Amerika gebracht. Hoe dan ook; de combinatie van gegrild vlees en toast werkt wel.

Smelt de helft van de boter in een pan en fruit de gesnipperde sjalot 5 minuten op laag vuur, roer af en toe. Roer de champignons erdoor, voeg de wijn toe en laat die verdampen. Verdun de tomatenpuree met 3 el warm water, giet dit in de pan en voeg wat zout toe. Kook de saus tot de helft in. Verhit de olie in een koekenpan en bak de sneden brood aan beide kanten bruin, laat op keukenpapier uitlekken.

Verhit boter in een andere koekenpan en bak de biefstukjes 2-3 minuten per kant. Breng op smaak met zout, leg op elke snee een biefstukje, schep de saus erover en garneer met peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 50 g boter

- 1 sjalot (fijngehakt)

- 250 g champignons

(in plakjes)

- 5 el droge witte wijn

- 1 el tomatenpuree

- 3 el olijfolie, zout

- 4 dikke sneden brood

(zonder korst)

- 4 biefstukken

- 1 takje bladpeterselie

(fijngehakt)