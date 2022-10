Zo vind je als jonge ouder (weer) balans in je leven

Allereerst: gefeliciteerd! De geboorte van een kind is voor veel mensen een van de mooiste gebeurtenissen in hun leven.

Het is normaal dat dit impact heeft en dat u moet wennen. Er verandert immers veel. U krijgt een andere rol als persoon, leert dingen over uzelf die u nog niet wist en hebt minder tijd voor zaken die u ook belangrijk vindt.

Geef uzelf de tijd om die nieuwe balans te vinden. ’Tijd’ bedoel ik letterlijk: dit kan gerust een jaar (of langer) duren. Wees ervan bewust dat het simpelweg niet mogelijk is om uw volledige ’oude’ leven naast het nieuwe gezinsleven te blijven leiden.

Tijd verdelen

Wat daarbij kan helpen? Vraag u af hoe u tijd wilt verdelen over het gezin, het werk, uw sociale leven en uzelf. Wees realistisch. Benoem één ding per pijler wat u belangrijk vindt en focus daarop. Is sporten belangrijk of die vrijdagavond met vrienden?

Bespreek met uw partner waar u tegenaan loopt. Kijk waar u elkaar kunt ontlasten en ondersteunen. Het ouderschap komt voor u beiden met de nodige uitdagingen.

Geef elkaar de ruimte en wissel elkaar af. Vergeet ook elkaar niet; u bent nog altijd elkaars partner.

Ontdek ten slotte wat er mogelijk is op het werk. Wilt u de kinderen om vijf uur ophalen? Of later beginnen? Maak dat bespreekbaar. Experimenteer en ervaar wat voor u werkt.

Vallen en opstaan

Zie het als een proces. De kans is groot dat u niet in één keer een ideaal ritme vindt. Dat komt er met vallen en opstaan. Een mens leert door te doen én door te falen. Leg de lat niet te hoog. Creëer een ritme dat werkt voor u en uw gezin.

