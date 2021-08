Peter (55) is geobsedeerd door Alfa Romeo

Premium Binnenland

Bewoners Kattendijke wanhopig: postbode slaat adressen simpelweg over

Wie een gepassioneerde brief wil sturen naar een grote liefde in Kattendijke, doet er goed aan hiervoor e-mail te gebruiken. De postbezorging in het Zeeuwse dorp is al maanden een janboel. „De enveloppen drijven in de Oosterschelde”, aldus wanhopige bewoners. PostNL belooft beterschap.