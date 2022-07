Pieter Nijdam neemt afscheid met deze bijzondere Grand Cru

We hebben een jubileum! Dit is mijn 750e wijncolumn en tevens de laatste. Uw wijnscribent gaat zijn pen in de wilgen hangen. Het jubileum valt stom toevallig samen met mijn pensioen, maar dat is niet de reden om ermee te stoppen.

Een fantastisch aanbod om voor een andere uitgever met u verder van wijngedachten te wisselen heb ik helaas moeten afslaan. Niet de ouderdom, maar een slechte gezondheid speelt mij parten. Ach, ook dat hoort bij het leven.

Ik heb het even nagekeken: op 26 januari 2007 verscheen mijn eerste wijncolumn in De Telegraaf. Die ging over de toen nog onderschatte Rhônestreek en een toevallige ontmoeting met de Amerikaanse wijngoeroe Robert Parker op een terrasje in Gigondas.

Parker werd altijd verweten dat hij van overgeconcentreerde wijnen met veel houtopvoeding hield. In de praktijk hield hij juist van elegante Rhônewijn gemaakt van grenache die nauwelijks hout had gezien, omdat die druif dat simpelweg niet nodig heeft.

Een rode wijn uit Gigondas, Vacqueras of Châteauneuf-du-Pape zou dus een mooie afsluiting van deze rubriek kunnen zijn. Dan is de cirkel immers rond.

Gaan we niet doen. We sluiten af met een échte klapper. Oorzaak: mijn zoons jaarclub ‘Bakfiets’ uit Groningen. Toen ze van mijn ziekte hoorden hadden de heren namelijk een afscheidscadeau verzonnen, waarvan mijn zoon en ik vorige week samen konden genieten.

Na een uitgebreide research was de jaarclub op een wel héél bijzondere Grand Cru uit de Bourgogne gestuit. Charmes-Chambertin 2016 van Stéphane Magnien was de uitverkoren fles. Na de eerste slok waanden we ons in een nat bos op een warme zomeravond. Zwoel kersenfruit, rijpe bramen en zoethout sprongen uit het glas.

Met dit fantastische afscheidscadeau pinkten zoonlief en ik samen een traantje weg…

Charmes-Chambertin Grand Cru Stéphane Magnien 2016

colaris.nl, €135