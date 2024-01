Zangeres Numidia (24): 'Muziek is mijn overlevingsmechanisme’

Tijdens haar moeilijke jeugd was muziek een reddingsboei, vertelt zangeres Numidia. „Als er ruzie was, ging ik naar boven en zette mijn boxen aan, heel hard, en ik begon te stampen en te zingen en te dansen.” Al vroeg was zij zelfstandig, haar ouders konden niet voor haar zorgen. Uiteindelijk kon ze haar vader vergeven. „Dat heeft wel jaren gekost.”

© Mark Uyl