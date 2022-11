Als bordspel of in crème: dit kun je nog meer met cannabis doen, behalve roken

Je kunt er in bordspelvorm mee spelen

Klaar met Monopoly of Yahtzee? Sinds deze week is er een nieuw spel op de markt: Madkush. Oprichter van spelfabrikant Mad Party Games Bulent Yildez merkte dat de vele al bestaande bordspellen vooral zijn gericht op families en hij wilde er een andere draai aan geven. Bij dit tactische bordspel word je denkvermogen op de proef gesteld. Maar let wel: Wanneer een speler op de vakken met wietblaadjes landt, dient er wiet te worden gerookt, dus enige voorzichtigheid is geboden.

Je kunt het op je huid smeren

Wist je dat er ook crèmes bestaan met wiet erin? Van de zogeheten topische crèmes, balsems en oliën wordt je niet high; ze bevatten cannabisverbindingen die inwerken op de conditie van de huid. Denk aan De producten zijn volledig natuurlijk en zouden daardoor goed zijn voor je huid. De huid zou gladder en gehydrateerd aanvoelen en daarnaast zou de cannabis een pijnstillende en ontstekingsremmende werking hebben. Zo haal je het beste uit de hennepplant zonder de agressieve chemicaliën en de hallucinerende werking.

Je kunt het eten

Naast dat je wiet op je huid kan smeren kan je het ook eten. Zelfs rauw, zonder dat je er stoned van wordt. Het wordt door de makers ook wel superfood genoemd en doet het daarom goed in onder meer smoothies en salades. De rauwe plant dient dan als groenten en bevat vitamine C en K. Ook geven de rauwe bladeren door het ijzer- en calciumgehalte een boost aan je immuunsysteem.

Cannabis in cake en brownies zijn al langer bekend; samen met wietsnoepjes en ijsjes worden ze ook wel edibles genoemd. In tegenstelling tot de crème merk je hier wél de werking van de plant: na één tot twee uur. Ook is het gevoel intenser en houdt het langer aan dan bij roken. Het gevaar is dat de hoeveelheid wiet moeilijk te meten en daardoor een te hoge dosis binnenkrijgt, en dat je terwijl je wacht overmatig gaat eten. Ook hier is dus weer voorzichtigheid geboden.

Je kunt het drinken

Je kunt het dus smeren en eten, maar ook drinken: in melk of thee bijvoorbeeld. Het drinken heeft dezelfde risico’s als het eten: de dosis is lastig in te schatten de werking laat op zich wachten. Bij het drinken van wiet kan je denken aan thee, waarbij je de verkruimelde wiet in een thee-ei laat trekken. Een andere manier is door het te verbrokkelen in melk, te koken en vervolgens te zeven. Als de wiet in drankvorm als medicijn wordt gebruikt gaat het meestal om een kleine hoeveelheid, zodat er geen effect op je bewustzijn treedt.

Let wel: of je het nu speelt, smeert, eet of drinkt: de wietplant staat op de lijst van softdrugs. Bezint dus eer ge begint.