Getest: dit zijn de lekkerste knakworstjes!

Cocktail- of partyworstjes, (erg lekker tussen een stukje bladerdeeg) zijn natuurlijk gewoon kleine knak-worstjes voor tijdens de borrel.

Maar waar komen die knakworsten van ons nou vandaan? Het heeft er alle schijn van dat ze van de beroemde Frankfurter Würstchen uit Duitsland zijn afgeleid. De naam wordt als sinds 1860 gebruikt voor worstjes die in die regio worden gemaakt. Sinds 1929 mogen ze alleen zo heten als ze inderdaad uit het gebied Frankfurt am Main komen.

Oorspronkelijk wordt die ’knak’ van de knakworstjes veroorzaakt door het gebruik van schapendarm. Inmiddels geldt dat meestal alleen nog voor de verse en ambachtelijke varianten; de meeste knakworstjes in blik zijn niet meer omhuld met darm en de party- of cocktailworstjes evenmin. De partyworstjes bestaan dikwijls uit een combinatie van gewoon vlees en zogenoemd ’separatorvlees’; verzamelde vleesresten die na de slacht op botten van varkens, runderen of kippen zijn achtergebleven. Het is maar goed dat dit feitje niet is gedeeld tijdens de test, anders hadden er wellicht collega’s afgehaakt... De Drie Eiken van Aldi („Onaangename geur, buitenkant, oogt als plastic”) viel meteen af. Dat gold ook voor 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt („Rimpelige worstjes, smaken nergens naar”). Wie het wel goed deden, waren Albert Heijn, G’Woon (het huismerk van onder meer Vomar en Coop), Unox en Jumbo. Al werd er nogal lacherig gedaan over de ’magere’ variant van Jumbo en Unox. „Wat een onzin, als je zondigt, doe het dan gewoon goed!”

5)

De cocktailworstjes van G’Woon (huismerk Vomar/Coop/Boni/Deen) maken de top 5 af. „Iets steviger en ook meer rooksmaak.” „Met een beetje mosterd is-ie helemaal lekker.”

€1,42 per 400 gram

4)

Hoewel er lacherig werd gereageerd op de magere variant van Jumbo, deed de smaak niet onder voor de ’vettere’ concurrenten! „Wie eet er nu magere worst?”„Proef toch niet heel veel verschil.” „Goede smaak.”

€1,69 per 400 gram

3)

Unox moet het doen met een derde plek. „Ruikt goed, dit is wat je verwacht.” „Ze zijn iets donkerder dan de andere.” .„Stop zonder het te weten nog eentje in mijn mond.”

€2,39 per 400 gram

2)

Een verdienstelijke tweede plek voor de cocktailworstjes van Albert Heijn. „Wat een geestige ’barbecuestreepjes’.” „Goed op smaak gebracht. Ze zijn ook net wat groter dan de andere.”

€1,89 per 400 gram

1)

Het scheelde weinig, maar Jumbo kreeg net iets vaker dan AH de handen op elkaar. „Erg veel smaak.” „Ik heb ineens dat festivalgevoel, lekker knabbelen tegen de kater.”

€1,83 per 400 gram