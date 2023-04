Zo meet je de graden van een hoek in een huis vol valse verstekken

Ons huis is weliswaar gerenoveerd maar stamt oorspronkelijk uit circa 1850. Veel is schots en scheef. Een haakse of rechte hoek van precies 90 graden is eerder uitzondering dan regel. Dat is vaak het geval, tenzij je misschien in een spiksplinternieuw pand woont. Een verstek van precies 45 graden komt gewoon weinig voor.

Vals verstek

Als geen sprake van een haakse hoek is, heb je te maken met vals verstek, zoals ze dat noemen. Een hoek van bijvoorbeeld 84 graden verdeel je in tweeën, je moet dan op 42 graden zagen om een mooi verstek te krijgen. Maar je moet de hoek precies opmeten om het verstek te weten.

Zweihaak

Hiertoe gebruik je de zweihaak, ook wel zwaaihaak genoemd. Deze is verstelbaar en je kunt er ook andere hoeken dan die van 45 graden mee aftekenen. Je legt de zweihaak in de hoek, de benen van de haak volgen de hoek. Je zet de twee benen met het schroefje vast en je kunt zo de hoek op het hout aftekenen.

Kruispunt

Dan pak je een duimstok of liniaal. Deze leg je eerst langs het ene been en je zet een streep op het hout aan de binnenkant langs de duimstok. Leg de duimstok langs het andere been en teken wederom af aan de andere kant van de duimstok. Nu is een kruispunt ontstaan, schuin onder het punt waar de twee oorspronkelijke benen van de hoek elkaar kruisen. Trek een rechte lijn tussen de twee kruispunten en je hebt je verstek.

Er zijn ook digitale zweihaken waarop je het aantal graden kunt aflezen; delen door twee en je hebt je verstek.

Vals verstek kun je niet met een verstekbak en zaag zagen, maar doe je het makkelijkst met de afkortzaag. Natuurlijk kun je ook zonder speciale verstekzaag of geleider in verstek zagen, maar dan moet je dat heel netjes recht op een afgetekend lijntje kunnen doen. Mocht je dat willen: probeer het eerst op een stuk afvalhout.