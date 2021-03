Afscheidsecept Felix: nog één eitje samen tikken

Wat hebben wij een plezier gehad, met gewone recepten maar dan wel net even anders, net even lekkerder, en altijd, altijd in het seizoen, en nooit vooruit geschreven omdat ik wilde weten wat voor weer het was. Waterkoud vraagt heel ander eten dan ijskoud.

Het was een feest met jullie, telkens weer deden jullie mee met de Galerie van de Goede Smaak. Jullie Indische, jullie winter -, jullie zomergerechten, steeds weer onvermoeibaar stuurden jullie in. Dank voor al die jaren samen koken.

En dan nu, de laatste. Het is voorjaar. We willen het groene proeven, de schitterende smaken van de belofte van de uitbottende weelde van de natuur.

Nodig voor 2 personen:

•4 eieren, perfect gekookt

•1 theel geraspte mierikswortel uit een potje

•½ eetl mayonaise per toast

•1/2 eetl geknipte tuinkers per toast

•1 mespunt marmite

•4 geroosterde zuurdesemboterhammen

Bereiding:

Kook de eieren zo dat de dooier smeuïg blijft. Meng een klein beetje mierikswortel uit het potje door je lekkerste mayonaise. Knip de blaadjes van de tuinkers. Rooster het brood. Smeer er een zeer dunne veeg marmite op. Snij het ei er op door. Besprenkel met tuinkers. Hier daar een dot van de mierikmayo. Geniet van het voorjaar.

Succes Reza Bakhtali. Dag, recept!